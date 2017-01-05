5合1選舉3年後還在補選 新竹縣2月底上演最終場

新竹縣新埔鎮新北里6連霸的老里長鍾昌求，去年因為重病無法行使職權被解職後，里民重新補選新里長。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-01-05 18:36

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣3年前5合1大選的當選人中，有人因賄選案去職，也有人不幸因病往生，或因重症無法行使職權致職務出缺。為此，新竹縣兩年多來花費約300多萬，陸續舉辦12場基層村里長或鄉民代表補選，「終場秀」將在2月底登場，而因為去年12月26日過後，這些職務所剩任期不到一半，若再有出缺，相關單位即可直接派代了。

新竹縣選委會表示，民國103年舉辦縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長5合1選舉。其中縣議員和鄉鎮市民代表當選人因故去職時，就由同選區最高票落選人直接遞補，但是當同選區缺額達一半以上時，就須辦理補選；結果新竹縣內各有3名縣議員和鄉鎮市民代表當選人，都因被判當選無效而「被遞補」。

不過湖口選區的縣議員卻因當初只有6名參選人搶5席，使得唯一的落選者已先因另名當選人被判當選無效而先遞補上任了；當第2名當選人被判當選無效後，出現沒有落選人可再遞補的狀況，本屆議會也因此少了1席。

相較前述狀況，小選區如村里長或是鄉民代表，同選區缺額過半的則必須辦理補選。而這2年多來，補選場次共高達12場，是過去所罕見。最後1場就在今年2月25日，於北埔鄉南興村，因為前村長范明雄去年12月初不幸因病過世。12場補選下來，已有17名新的村里長和鄉代產生。

縣選委會表示，這次補選多的原因，主要是過去沒發生過有當選人在任期未過半就因病或往生致無法行使職權的先例，這次卻有4名村里長當選人，3人病故，另一名新埔鎮6連霸的新北里老里長鍾昌求病重到無法行使職權，經一年觀察確認才將他解職辦補選。

選委會表示，由於去年12月26日以後任期剩下不到一半，所以未來村里長就算還有其他理由出缺，公所都可以直接派代，不用再補選。至於議會、代表會除非有特殊原因，造成整體席次出缺過半，否則也不會有補選。