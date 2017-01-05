| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
長治鄉長許玉秀夫妻涉貪 屏檢起訴9人
 首頁 > 政治

（歌舞片）「戀舞」夯到立院 新垣結衣要哭哭...

2017-01-05  17:57

〔影音新聞／綜合報導〕日劇《月薪嬌妻》人氣破表，女主角新垣結衣每次片尾，都會跳一段可愛又俏皮的「戀舞」，引起模仿風潮，這股旋風也吹進了立法院，民進黨立委蔡適應與高志鵬，也趕上潮流，請來老師一起學「戀舞」。

立委蔡適應跟著老師一個動作一個動作慢慢學，一開始跳的有點卡卡，不過在老師專業的帶領下，很快的就進入狀況，而高志鵬就沒那麼輕鬆了，一開始表情嚴肅認真的學習舞步，但試跳時不是跟不上節奏， 就是忘記舞步，ＮＧ不斷，還自創了不少招式。

不過輕快的「月薪嬌妻」，原本新垣結衣可愛的動作，竟然被蔡適應和高志鵬跳成「金罵沒ㄤ」，兩人不放棄一次次重來，好不容易終於沒有凸槌的跳完。

女主角新垣超萌的舞姿，舞蹈爆紅，被喻為繼洗腦神曲「PPAP」之後，讓人想模仿的舞蹈，網路上已有多種版本出現，看來這首舞也成了立委的新歡。

廣告
  • 立委蔡適應與高志鵬兩人，跟上流行，也跳起人氣破表的「戀舞」。（記者林弦儒攝）

    立委蔡適應與高志鵬兩人，跟上流行，也跳起人氣破表的「戀舞」。（記者林弦儒攝）

  • 立委蔡適應與高志鵬合跳「戀舞」，對不上拍，兩人崩潰。（記者林弦儒攝）

    立委蔡適應與高志鵬合跳「戀舞」，對不上拍，兩人崩潰。（記者林弦儒攝）

  • 立委高志鵬大跳「戀舞」，多次跟不上節奏，還不時擺出自創的招式。（記者林弦儒攝）

    立委高志鵬大跳「戀舞」，多次跟不上節奏，還不時擺出自創的招式。（記者林弦儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 戀舞 新垣結衣 日劇 月薪嬌妻 模仿 立委 蔡適應 金罵沒ㄤ 高志鵬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：（歌舞片）「戀舞」夯到立院 新垣結衣要哭哭...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.