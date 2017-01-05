（歌舞片）「戀舞」夯到立院 新垣結衣要哭哭...
2017-01-05 17:57
〔影音新聞／綜合報導〕日劇《月薪嬌妻》人氣破表，女主角新垣結衣每次片尾，都會跳一段可愛又俏皮的「戀舞」，引起模仿風潮，這股旋風也吹進了立法院，民進黨立委蔡適應與高志鵬，也趕上潮流，請來老師一起學「戀舞」。
立委蔡適應跟著老師一個動作一個動作慢慢學，一開始跳的有點卡卡，不過在老師專業的帶領下，很快的就進入狀況，而高志鵬就沒那麼輕鬆了，一開始表情嚴肅認真的學習舞步，但試跳時不是跟不上節奏， 就是忘記舞步，ＮＧ不斷，還自創了不少招式。
不過輕快的「月薪嬌妻」，原本新垣結衣可愛的動作，竟然被蔡適應和高志鵬跳成「金罵沒ㄤ」，兩人不放棄一次次重來，好不容易終於沒有凸槌的跳完。
女主角新垣超萌的舞姿，舞蹈爆紅，被喻為繼洗腦神曲「PPAP」之後，讓人想模仿的舞蹈，網路上已有多種版本出現，看來這首舞也成了立委的新歡。
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