藍營議員痛批亂花錢 台中市府：人均負債六都第二低
〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市議會黨團今天召開記者會，指控市府公然說謊，明明106年預算亂編亂花錢，黨團以kuso影片方式嘲諷，但市府不但說國民黨烏龍爆料，還把自行刪除的預算如健保補助栽贓給議會，國民黨團揚言要將本案送監察院、公懲會調查。
對此，市府表示尊重議員意見，但市府今年度的預算多用在重要的民生施政，影片內容錯誤很多，盼監督市政回歸理性，才是市民之福。至於老人健保費補助排富部分，市府是遵守市議會第2屆第3次定期會，對非法定社會福利須排富的決議，以及審計部台中審計處相同的建議，才從今年起調整老人健保費補助對象。
國民黨團日前以kuso方式拍了支影片，嘲諷林佳龍編列106年的編算是亂花錢，並po上youtube，但市府以烏龍爆料回應，讓黨團相當不滿。
黨團書記長楊正中率領市議員沈佑蓮、黃馨慧、張廖乃綸、劉士州、賴義鍠、顏莉敏等人召開記者會，強調所有的批評都是有所本，黨團在預算審查期間，把整套預算書中有問題的預算，用四種顏色區分，市府若有意見，可以到黨團來研究，但不必像鬥雞一樣，四處亂放話抹黑市議員。
黨團強調，市府根本就是顛倒是非，市府今年的委辦費用增加，但臨時及約用人事費也增加，去年一百元的預算，有六十五元是人事，今年則增加到七十二元，但委辦事項增加，究竟人都用到那裡去？
更讓黨團氣憤的是，明明是市府因亂花錢，無法支付健保補助預算，市府將預算自行刪除，竟賴到國民黨團，國民黨去年在審查健保補助的預算時，就表示編十億不夠，但令人氣憤的是，市府自行刪掉十二億，只保留三千多萬，竟對外放話是議會所刪，令人不滿。
此外，黨團指出，有關iBike的建置，明明預算未送到市議會審查，市府就先建置，而廣告、行銷、宣傳費去年已達四億多元，今年更增加到五億多元，一年辦三百場活動，根本是亂花錢的市府。
市府則表示，市長林佳龍在103年12月底上任後開闢財源並撙節支出，使104年度舉債增加金額較前一年度大幅減少135億元。截至目前為止，台中市人均負債為六都第二低；此外，《遠見》公布的縣市競爭力調查，「地方財政」評比一項，台中也獲六都第三，顯示台中市財務狀況穩健，影片指控並非事實。
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標題：藍營議員痛批亂花錢 台中市府：人均負債六都第二低
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