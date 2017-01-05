接見陳彥博 小英卻為這件事嘆了一口氣…
2017-01-05 17:18
蔡英文總統上午接見陳彥博及其父母、教練。（總統府提供）
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統上午接見陳彥博及其父母、教練，蔡總統在致詞時表示，她很高興台灣年輕的一輩在國際場域裡面能夠有這樣傑出的表現，確實對國家來講，是人心的一個很大振奮。
不過，她也嘆了一口氣表示，「我們這個社會裡面有這麼多事情在發生，政治，你也知道嘛，就是講來講去啦，總是有些紛擾。」
蔡總統接著說，每次新聞討論到台灣的代表性傑出人物時，全民是一致的。所以像陳彥博這樣傑出的運動選手，就是凝聚這個社會在一起的很重要力量。
蔡總統也感謝潘瑞根教練一路以來對陳彥博的栽培和陪伴、並恭喜陳爸爸，陳媽媽，有這樣出色的孩子，其背後需要有能體諒、支持的家人，才能養成如此有毅力、有鬥志，並充滿啟發人心力量的彥博。她也表示，政府會積極培養、協助新世代的運動選手，期望陳彥博繼續努力，為極限運動及台灣發光發熱。
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