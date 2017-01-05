| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
長治鄉長許玉秀夫妻涉貪 屏檢起訴9人
 首頁 > 政治

接見陳彥博 小英卻為這件事嘆了一口氣…

蔡英文總統上午接見陳彥博及其父母、教練。（總統府提供）

2017-01-05  17:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統上午接見陳彥博及其父母、教練，蔡總統在致詞時表示，她很高興台灣年輕的一輩在國際場域裡面能夠有這樣傑出的表現，確實對國家來講，是人心的一個很大振奮。

不過，她也嘆了一口氣表示，「我們這個社會裡面有這麼多事情在發生，政治，你也知道嘛，就是講來講去啦，總是有些紛擾。」

蔡總統接著說，每次新聞討論到台灣的代表性傑出人物時，全民是一致的。所以像陳彥博這樣傑出的運動選手，就是凝聚這個社會在一起的很重要力量。

蔡總統也感謝潘瑞根教練一路以來對陳彥博的栽培和陪伴、並恭喜陳爸爸，陳媽媽，有這樣出色的孩子，其背後需要有能體諒、支持的家人，才能養成如此有毅力、有鬥志，並充滿啟發人心力量的彥博。她也表示，政府會積極培養、協助新世代的運動選手，期望陳彥博繼續努力，為極限運動及台灣發光發熱。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 潘瑞根 蔡英文 陳彥博
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：接見陳彥博 小英卻為這件事嘆了一口氣…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.