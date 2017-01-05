特別黨費僅募1億元 國民黨延長募款2個月

2017-01-05 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨面臨政府追討不當黨產，為籌措財源而發起「特別黨費」勸募，原本預計可以有10億元進帳，結果卻僅勉強湊到1億元，連目標的一成都達不到，黨中央只好宣布勸募期間延長2個月，到今年2月25日止。

根據《聯合報》報導，國民黨行管會表示，自去年10月25日發起的「救亡圖存特別黨費」以及2000元起跳之小額募款勸募，截至目前為止總計僅收取約1億元，特別黨費的部分推估僅收取約7000萬元，連目標值一成都沒有，而收取款項中，包含洪秀柱在內等黨務高層，繳的費用多在1萬元以上，顯見實際繳費黨員更少。

國民黨組發會主委張雅屏表示，由於募繳工作沒有落實，收取期間將進行展延，一月底就是農曆新年，相信這段期間地方黨部能有更多機會募到款項。而募款成效不彰的原因，有人分析，黨籍立委普遍不挺是主因，許多立委質疑「不清楚錢用到哪裡？」