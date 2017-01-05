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「俠女」接掌南市黨團 藍主委：會打出一片天地

2017-01-05  16:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團新、缷任書記長今天舉行交接，新任黨團書記長由王家貞接任。南市國民黨部主委莊占魁推崇議會國民黨團在先前在蔡育輝書記長帶領下表現的有聲有色，感謝這位戰將對黨的付出，新任書記長王家貞有「俠女」封號，相信未來也會打出一片新天地。

台南市議會國民黨團新、卸任書記長，今天在市黨部主委莊占魁監交下舉行交接典禮，新任書記長王家貞從卸任書記長蔡育輝手中接下印信，黨團成員也出席觀禮。

蔡育輝表示，國民黨團只有15位為議員，但大家發揮少數在野監督的強大力量，讓賴清德市長不敢挪用40多億的地震捐款，讓國際蘭展仍繼續在後壁區舉行，讓原本高120%的房屋稅往下修正，也適時的運用清點人數戰略幫市民嚴審預算，在淹水、反核災食品議題上努力為民發聲，回顧105年，國民黨團對得起支持者。

新任書記長王家貞指出，未來一年，對內會凝聚共識，對外則會堅定的國民黨立場問政並監督市政。

王家貞並公布新的人事名單，3位副書記長分別是洪玉鳳、盧崑福和李中岑，3位發言人的名單則分別是蔡淑惠、林燕祝和蔡育輝。

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  • 台南市議會國民黨團新、卸任書記長交接，新任書記長由王家貞（左四）出任。（記者蔡文居攝）

    台南市議會國民黨團新、卸任書記長交接，新任書記長由王家貞（左四）出任。（記者蔡文居攝）

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