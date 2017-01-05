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指蔡、馬陷入相同困境 林濁水：迷信學者治國

2017-01-05  16:27

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府自上任後民調表現不佳，民進黨大老林濁水認為，總統蔡英文與前總統馬英九都迷信「學者治國」，導致人才窘迫、虛耗。

據《新頭殼》報導，林濁水在台灣競爭力論壇學會所召開的「2016歲末年終蔡政府總檢討」中提到，蔡英文民調低落的原因，包括兩岸關係走入困境，且與美國總統當選人川普通話後更增添不確定性，但他強調，現在的問題不是承認九二共識就能解決的，反而可能被支持者看扁。

林濁水指出，蔡英文與馬英九都陷入重用學者制定國家政策的迷思，因學者們沒有民意基礎，提出的政策容易與現實脫節，導致政府缺乏領導、溝通和整合的能力，形成專業有餘宏觀不足的局面。

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  • 林濁水認為，蔡英文與馬英九都偏向學者治國，導致人才虛耗。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    林濁水認為，蔡英文與馬英九都偏向學者治國，導致人才虛耗。（資料照，記者鄭鴻達攝）

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