| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

遼寧號通過台海不是第一次！ 我方嚴陣以待

2017-01-05  16:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦遼寧號，日前經台灣東部海域赴南海演訓，有可能在農曆年前經台灣海峽北返，緊逼台海中線完成「繞台」的挑釁動作。國防部指出，若遼寧號確經台灣海峽北返，那將是該艦第4次通過台海，我方會有數百枚各式飛彈瞄準應對。

根據《蘋果日報》報導，國防部官員指出，遼寧號之前已3度通過台灣海峽，包括它剛被中國買下時，2002年被從烏克蘭拖引至遼寧省大連市；還有遼寧號成軍後，於2013年11月28日自山東省青島市赴南海演訓，隔月31日再從海南省三亞市北返。

軍方官員強調，由於蔡英文總統將在7日出訪中美洲，途中過境美國，中國可能在這個時間點，利用航母北返的舉動威嚇台灣，軍方各單位將嚴密觀察動向，屆時空軍IDF、F-16、幻象戰鬥機都會升空，海軍拉法葉艦、成功艦、紀德艦也會在適當海域警戒，本島西部及離島的飛彈陣地，數百枚反艦及防空飛彈都會做好準備。

廣告
  • 中國遼寧號目前正在南海演訓，在結束南海演訓後，極可能經台灣海峽沿著海峽中線北返。（法新社）

    中國遼寧號目前正在南海演訓，在結束南海演訓後，極可能經台灣海峽沿著海峽中線北返。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台海 台灣海峽 遼寧號
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：遼寧號通過台海不是第一次！ 我方嚴陣以待


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.