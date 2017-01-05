遼寧號通過台海不是第一次！ 我方嚴陣以待

2017-01-05 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦遼寧號，日前經台灣東部海域赴南海演訓，有可能在農曆年前經台灣海峽北返，緊逼台海中線完成「繞台」的挑釁動作。國防部指出，若遼寧號確經台灣海峽北返，那將是該艦第4次通過台海，我方會有數百枚各式飛彈瞄準應對。

根據《蘋果日報》報導，國防部官員指出，遼寧號之前已3度通過台灣海峽，包括它剛被中國買下時，2002年被從烏克蘭拖引至遼寧省大連市；還有遼寧號成軍後，於2013年11月28日自山東省青島市赴南海演訓，隔月31日再從海南省三亞市北返。

軍方官員強調，由於蔡英文總統將在7日出訪中美洲，途中過境美國，中國可能在這個時間點，利用航母北返的舉動威嚇台灣，軍方各單位將嚴密觀察動向，屆時空軍IDF、F-16、幻象戰鬥機都會升空，海軍拉法葉艦、成功艦、紀德艦也會在適當海域警戒，本島西部及離島的飛彈陣地，數百枚反艦及防空飛彈都會做好準備。