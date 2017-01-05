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凝聚社會、讓台灣發光！蔡英文秀與陳彥博合照

蔡英文大秀與陳彥博合照。（圖擷取自蔡英文臉書）

2017-01-05  16:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上午接見極限運動家陳彥博，恭喜他獲得2016年四大極地賽總冠軍，在稍早她也在臉書大秀兩人合照。

蔡英文稍早在臉書分享2張照片，其中一張是她與陳彥博談笑風生的畫面，另張則是兩人合照。蔡表示，恭喜陳彥博獲得2016四大極地賽總冠軍，他的過人鬥志和毅力，讓台灣發光發熱。

蔡英文大讚陳彥博，傑出的表現不只凝聚社會，也振奮人心。「讓我們一起為他喝采！」

蔡英文今早接見陳彥博，總統致詞時恭喜陳獲得2016年四大極地賽總冠軍，是亞洲第一位獲此殊榮的選手，堪稱台灣之光。

蔡英文在臉書上發文，大讚陳彥博，（圖擷取自蔡英文臉書）

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