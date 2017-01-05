陳亭妃印製兩款「雞翔如意」賀年春聯

2017-01-05 15:50

〔記者王捷／台南報導〕民進黨立法委員陳亭妃今年邀請書法家與知名設計師印製兩款「雞翔如意」賀年春聯，「意象版」中的鳳凰圖騰昂首，意味著新的一年；另一卡通版中的「Q版妃妃」旁邊還跟著兩隻大雞、小雞，象徵母雞帶小雞。

陳亭妃說，她自推出「傾聽2017」年曆後，大受好評，除了慶祝國曆新年，農曆春節也是大日子，所以才製作兩款不同的春聯供民眾索取。