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北農揚言怠工！綠稱影響交易違法 藍喊若斷糧柯下台

2017-01-05  14:52

〔記者蔡亞樺、郭逸／台北報導〕台北農產運銷公司不滿遭調漲使用費至15%，揚言春節前怠工。民進黨北市議員梁文傑今日表示，北農是獨占事業，不應破壞市場交易秩序，員工若怠工甚至罷工，可依《公平交易法》處3年以下有期徒刑。

梁文傑呼籲北農員工自重；此外，他也在臉書發文指出，公司員工把自己的工作做好最重要，「如果笨到為韓國瑜賣命最後被判刑，那就划不來了。」

國民黨北市議員王鴻薇則說，北農怠工茲事體大，在春節前怠工將嚴重影響北市蔬果供給，進而衝擊市民。現在民生物價蠢動，又逢春節將屆，一旦北農怠工影響春節果菜供應，市場供貨勢必大亂，波及消費大眾。

王鴻薇說，過去北市從未發生春節前夕果菜斷糧如此荒唐的事，柯文哲當市長2年，一旦「改變成真」，柯P應負完全責任而引咎下台。所以，要求市府不要再被人牽著鼻子走，放下惡鬥，穩定果菜供需及民生物價，才是當務之急。

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  • 針對台北市府擬調漲對台北農產運銷公司的抽成，北農企業工會今天上午召開記者會揚言在農曆春節前連續3天發動「怠工」。（記者黃建豪攝）

    針對台北市府擬調漲對台北農產運銷公司的抽成，北農企業工會今天上午召開記者會揚言在農曆春節前連續3天發動「怠工」。（記者黃建豪攝）

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