喜氣迎新年 黃偉哲雞年春聯2款送鄉親

2017-01-05 14:43

〔記者楊金城／台南報導〕迎接2017年後，農曆新年快到了，立委黃偉哲準備了兩款春聯「金雞報喜」、「恭賀新禧」和年曆小卡贈送鄉親拜年，喜氣洋洋。黃偉哲是民進黨內下屆台南市長提名熱門人選之一，送春聯和鄉親博感情。

即日起，鄉親可至黃偉哲佳里、麻豆、善化、北區和新營服務處索取春聯，黃偉哲另到菜市場發送，今也透過派報夾送給市民，讓大家新春換新聯，喜氣迎好年。

黃偉哲說，許多選民在數週前就來詢問春聯的事，這次他印製了「金雞報喜」和「恭賀新禧」二款春聯，「金雞」圖案中還有隱藏版數字2017。

黃偉哲指出，即使現在人手一支智慧型手機可查詢日期，仍有民眾反映習慣使用舊式的年曆小卡，因此印發名片大小的年曆小卡，上面印有「幸福城市，信賴選哲」字樣，小巧攜帶方便，不用再滑手機。

黃偉哲說，感謝鄉親多年來的支持和鼓勵，新的一年他會持續鞭策自己，專業問政並盡力爭取各項經費，讓台南成為幸福城市。