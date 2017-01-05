當沖降稅、都更未入臨時會 蘇嘉全：下會期優先處理

2017-01-05 14:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院長蘇嘉全今日下午視察立法院採購發包中心，針對「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」最後未排入臨時會議程，他受訪時指出，該案下會期開議當天就會馬上付委，最慢三、四月完成三讀。

蘇嘉全表示，當沖證交稅調降、老屋重建獎勵條例來不及放入臨時會，會在下會期2月17日開議當日付委，列優先法案在最短時間內優先通過，總統和行政院院長都相當重視推動經濟發展的法案，「會在下會期列為最優先法案處理。」

蘇嘉全說，如果法案出委員會，朝野立委大家都有共識，也不必有一個月協商期，隨時都可三讀，若無共識，要經黨團協商，最慢三、四月份也可完成三讀。

此外，蘇嘉全巡視採購發包中心時也勉勵業務同仁，指示未來發包過程不要再有延宕，要更有效率、不浪費公帑，處理業務不能違背採購法規，更不要不懂法而觸法。