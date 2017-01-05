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王丹將赴美定居 推動中國民主、人權

2017-01-05  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國民運人士王丹在去年底宣布，將結束在台教育工作並「告別台灣」。他在昨日接受媒體訪問時進一步表示，未來將到美國定居並推動中國民主及人權。

王丹接受「自由亞洲電台」專訪時坦言，在台灣教書這7年來壓力不小，對健康造成影響，需要休息一段時間，因此將在今年6月結束大學教育工作，之後會定居於美國華盛頓，推動中國民主和人權發展，以及為未來中國可能發生的變化預先做準備。

王丹提到，全世界沒有極權國家的歷史超過百年，如今中國共產黨創黨已來到90年，在經濟發展漸趨緩慢的情況下，政權的維穩將是一大隱憂。

王丹還說，他在台灣教書的過程中接觸到許多中國90後年輕人，認為他們並不像外界以為的只關心自身利益，直言中共面對新世代的管制成本將會大幅提升。

王丹也對台灣提出建議，強調好的民主社會必須要有良好的公民教育，而台灣在這方面仍然有很大的努力空間。

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  • 王丹將告別台灣赴美定居。（資料照，記者簡惠茹攝）

    王丹將告別台灣赴美定居。（資料照，記者簡惠茹攝）

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