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相信小英政府做得到 高市長陳菊力挺一例一休

2017-01-05  14:41

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休薪制上路後，引發不少反彈聲浪，兼任民進黨主席的蔡英文總統，昨在中常會上提醒行政部門、與會公職人員，不要用冷冰冰的數字，去看待落實週休二日造成的影響，而是應注意個別產業需求。對此，高雄市長陳菊今日表示力挺，並相信小英總統率領的政府，會妥善執行政策。

《聯合報》報導，「菊姐」陳菊因非常關心一例一休實施後，對於產業造成的影響，今天要求市府勞工、經發局等局處，要特別留意地方產業的影響，並強調，相信小英政府能從人民感受出發，妥善執行，確實提升、照顧勞工的福祉與權益。

昨日行政部門在中常會提到，將設置緩衝期，因應週休二日（一例一休）新制造成的問題與衝擊，主席蔡英文也認同，應有宣導期與輔導期，讓大家可以適應。小英總統在與會中也提醒，不要用冷冰冰的數字，去看待落實週休二日造成的影響，應注意個別產業需求，並特別點名中小企業。

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  • 高雄市長陳菊今日力挺一例一休，並相信小英總統率領的政府，會妥善執行政策。（資料照，記者張忠義攝）

    高雄市長陳菊今日力挺一例一休，並相信小英總統率領的政府，會妥善執行政策。（資料照，記者張忠義攝）

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相關關鍵字： 一例一休 中常會 民進黨 蔡英文 週休二日 陳菊
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