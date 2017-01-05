進入總統參訪團名單為入閣準備？林聰賢：勿多聯想

2017-01-05 14:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統府7日將展開「英捷專案」，總統蔡英文將率團訪問中美洲友邦，昨日公布參與名單，宜蘭縣長林聰賢為名單內唯一縣市首長，外界揣測是在為未來入閣做準備，林聰賢今日受訪時表示，是因為地方缺乏外交經驗，所以才獲邀見習，外界勿有過多聯想。

林聰賢說，兩週前就接獲總統府通知，將加入參訪團，近期已開始準備行李，行程細節並不清楚，一切尊重總統府安排，能夠獲邀見習，是非常難得的經驗。

談到能成為參訪團裡唯一縣市首長，是否是為了未來可能入閣做準備，林聰賢表示，是因為地方缺乏外交經驗，所以才會獲邀見習，外界勿有過多聯想。