投書外媒遭改標 他看到統派猛講「一中」的用意
台灣數名青年政治研究者投書外媒，呼籲國際打破「一個中國」的觀念。（圖擷取自《華盛頓郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕為呼籲國際打破「一個中國」的觀念，台灣數名青年政治研究者合力撰文，投書美國《華盛頓郵報》，這篇〈台灣人將自己視為台灣人，而非中國人〉（The Taiwanese see themselves as Taiwanese, not as Chinese）2日刊登，但文章作者之一、網站《菜市場政治學》編輯陳方隅卻在臉書指出，他們文章的原標題遭到了修改，修改的過程說明統派確實有很大的力量，足以影響美國人的觀念。
目前於美國攻讀政治學博士的陳方隅，與同為《菜市場政治學》編輯的顏維婷、王宏恩，以及《破土》雜誌主編丘琦欣，合力撰寫這篇投書，但他們文章的標題卻從原本的「一個中國？從台灣人觀點看台灣與中國的維持現狀」（One-China? The Status Quo Between Taiwan and China from Taiwanese Perspectives），被《華郵》編輯改為「是的，台灣想要一個中國，但那是中國要的嗎？」（Yes, Taiwan wants “One China”. But which China does it want?）後來再被一位同時是政治學教授的編輯改為現在所刊登的標題。
陳方隅在臉書上指出，美國的一些自由派記者真的認為台灣人支持「一個中國」，甚至在台美熱線新聞熱議期間，在推特上公開發表相關論點，「我們這才發現，即使在台灣已經可以說是常識的一個『台灣人認同』的趨勢，在美國人眼中，甚至還是一件備受懷疑的事情。」
陳方隅直言，「從這個角度來看，旺中這類媒體存在的必要性也就昭然若揭。只要有人不斷地講說台灣人仍然自認中國人、仍然自認屬於中國，不斷發布民調告訴大家我們6、7成的民眾都說自己是中國人，然後再配合我們每次官方立場都被誤認為台灣屬於中國（不管到底是PRC、還是ROC、還是地理上的China），又不斷強調『一個中國』，透過像是馬習會這樣的機會一再傳遍全球各大媒體，那麼台灣人永遠就只能『被』當中國人了。」
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