投書外媒遭改標 他看到統派猛講「一中」的用意

台灣數名青年政治研究者投書外媒,呼籲國際打破「一個中國」的觀念。(圖擷取自《華盛頓郵報》)

2017-01-05 14:57

〔即時新聞/綜合報導〕為呼籲國際打破「一個中國」的觀念,台灣數名青年政治研究者合力撰文,投書美國《華盛頓郵報》,這篇〈台灣人將自己視為台灣人,而非中國人〉(The Taiwanese see themselves as Taiwanese, not as Chinese)2日刊登,但文章作者之一、網站《菜市場政治學》編輯陳方隅卻在臉書指出,他們文章的原標題遭到了修改,修改的過程說明統派確實有很大的力量,足以影響美國人的觀念。

目前於美國攻讀政治學博士的陳方隅,與同為《菜市場政治學》編輯的顏維婷、王宏恩,以及《破土》雜誌主編丘琦欣,合力撰寫這篇投書,但他們文章的標題卻從原本的「一個中國?從台灣人觀點看台灣與中國的維持現狀」(One-China? The Status Quo Between Taiwan and China from Taiwanese Perspectives),被《華郵》編輯改為「是的,台灣想要一個中國,但那是中國要的嗎?」(Yes, Taiwan wants “One China”. But which China does it want?)後來再被一位同時是政治學教授的編輯改為現在所刊登的標題。

陳方隅在臉書上指出,美國的一些自由派記者真的認為台灣人支持「一個中國」,甚至在台美熱線新聞熱議期間,在推特上公開發表相關論點,「我們這才發現,即使在台灣已經可以說是常識的一個『台灣人認同』的趨勢,在美國人眼中,甚至還是一件備受懷疑的事情。」

陳方隅直言,「從這個角度來看,旺中這類媒體存在的必要性也就昭然若揭。只要有人不斷地講說台灣人仍然自認中國人、仍然自認屬於中國,不斷發布民調告訴大家我們6、7成的民眾都說自己是中國人,然後再配合我們每次官方立場都被誤認為台灣屬於中國(不管到底是PRC、還是ROC、還是地理上的China),又不斷強調『一個中國』,透過像是馬習會這樣的機會一再傳遍全球各大媒體,那麼台灣人永遠就只能『被』當中國人了。」