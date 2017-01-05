接見陳彥博 小英大讚「台灣之光」

蔡英文總統今日上午接見極限運動家陳彥博，總統致詞時首先恭喜陳彥博獲得2016年四大極地賽總冠軍，是亞洲第一位獲此殊榮的選手，堪稱台灣之光。（圖擷取自蔡英文臉書）

2017-01-05 13:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見極限運動家陳彥博，總統致詞時首先恭喜陳彥博獲得2016年四大極地賽總冠軍，是亞洲第一位獲此殊榮的選手，堪稱台灣之光。

蔡總統表示，在政府進行各項改革工程之際，社會意見表達非常多元，但提到台灣具代表性的人物時，全民意見是一致的，像陳彥博這樣年輕、優秀的運動員，在國際場域上獲得如此殊榮，對台灣社會來說，有凝聚、振奮人心的效果，非常感謝他的努力。

蔡英文也感謝潘瑞根教練一路以來的栽培和陪伴、並恭喜陳爸爸，陳媽媽，有這樣出色的孩子，其背後需要有能體諒、支持的家人，才能養成如此有毅力、有鬥志，並充滿啟發人心力量的彥博。

蔡總統表示，政府會積極培養、協助新世代的運動選手，期望陳彥博繼續努力，為極限運動及臺灣發光發熱。