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最大敵人是張善政、賴清德？ 柯P又神回...

2017-01-05  13:51

〔即時新聞／綜合報導〕2018年地方選舉即將到來，曾經擁有高人氣的台北市長柯文哲卻民調探底，外界盛傳國民黨、民進黨可能分別推出前行政院長張善政、即將卸任的台南市長賴清德挑戰首都市長寶座。柯文哲今天出席活動被問到相關問題時答覆，「柯文哲最大的敵人是柯文哲」，還反問「不然你有更好的答案？」

綜合媒體報導，柯文哲今天上午出席「戶籍登記申請書數位化」記者會，媒體提問會否擔心各黨推出下任台北市長人選，他對此答覆表示，「柯文哲最大的敵人就是柯文哲，身體好就不容易生病，若自己身體不好，就像阿斗扶不起來，沒有人可以救你，每天把該做的事情做好就好」。

另針對媒體報導柯認為2018若雙北選的好，總統蔡英文2020連任沒問題，柯文哲對此表示，蔡總統很多政策的推行，都需要仰賴台北市的豐富資源，譬如20萬戶公宅、長照2.0，甚至一例一休等，如果北市府能夠做得好，自然就幫助小英總統實現政見。

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  • 針對2018年選舉可能面對強敵挑戰，柯文哲表示最大敵人是自己。。（資料照，記者張凱翔攝）

    針對2018年選舉可能面對強敵挑戰，柯文哲表示最大敵人是自己。。（資料照，記者張凱翔攝）

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