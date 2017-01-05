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一例一休衝擊 弱勢族群福利縮水

2017-01-05  13:51

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國工業總會赴社福團體探視，發現收容機構也受新版勞基法衝擊，人力排班受限制，原本給喜憨兒及智障兒安排的日常活動，部分因此取消。工總秘書長蔡練生今日指出，政府疏忽的地方，就是勞基法的影響是全面性的，類似社福機構這様的團體，在景氣差時是更難支撐。

工總昨日偕旗下會員赴苗栗進行一年一度的「愛心之旅」，共訪視四家社福機構，包括廣愛教養院、華嚴啟能中心、新苗發展中心、聖家啟智中心。社福機構向工總反映，景氣不好，各界捐款已大幅減少，沒想到新版勞基法又對人力排班造成影響，為了不違法，且不增加人力開支，只好把部分日常課程取消，收容的喜憨兒及智障兒的福利被迫受到影響

由於多家社福機構均有類似心聲，工總理事長許勝雄來到第三家訪視機構－新苗發展中心時，當場哽咽落淚，表示「政府怎麼可以這麼殘忍！」

目前公立社福機構可排除不受勞基法限制，僅技工、駕駛、工友適用勞基法；但為數更多的私立社福機構卻須接受勞基法規範。換言之，新版法令的一例一休、加班費提高等，都導致人事成本提高。

昨天也在現場的工總秘書長蔡練生指出，過去一年政府強推勞基法，在考慮勞資關係時，只想到「企業和勞方」，事實上應是「僱主和勞方」才對，因僱主不一定是企業，也包括很多公益團體和社福機構。

工總認為，政府疏忽的地方，就是勞基法的影響是全面性的，不限於某特定行業、也不限於營利事業。「政院昨開了聯合記者會，我認為他們還是沒掌握到問題的關鍵；」蔡練生説，政院以為一例一休、加班費增加、七休一，這些成本，只要僱主做些小小犠牲，自行吸收成本就好；殊不知類似社福機構這様的團體，在景氣差時是更難支撐。

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  • 圖為工總理事長許勝雄。（本報資料照）

    圖為工總理事長許勝雄。（本報資料照）

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相關關鍵字： 人力成本 喜憨兒 心智障礙兒 社福機構
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標題：一例一休衝擊 弱勢族群福利縮水


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