一例一休衝擊 弱勢族群福利縮水
2017-01-05 13:51
〔記者羅倩宜／台北報導〕全國工業總會赴社福團體探視，發現收容機構也受新版勞基法衝擊，人力排班受限制，原本給喜憨兒及智障兒安排的日常活動，部分因此取消。工總秘書長蔡練生今日指出，政府疏忽的地方，就是勞基法的影響是全面性的，類似社福機構這様的團體，在景氣差時是更難支撐。
工總昨日偕旗下會員赴苗栗進行一年一度的「愛心之旅」，共訪視四家社福機構，包括廣愛教養院、華嚴啟能中心、新苗發展中心、聖家啟智中心。社福機構向工總反映，景氣不好，各界捐款已大幅減少，沒想到新版勞基法又對人力排班造成影響，為了不違法，且不增加人力開支，只好把部分日常課程取消，收容的喜憨兒及智障兒的福利被迫受到影響
由於多家社福機構均有類似心聲，工總理事長許勝雄來到第三家訪視機構－新苗發展中心時，當場哽咽落淚，表示「政府怎麼可以這麼殘忍！」
目前公立社福機構可排除不受勞基法限制，僅技工、駕駛、工友適用勞基法；但為數更多的私立社福機構卻須接受勞基法規範。換言之，新版法令的一例一休、加班費提高等，都導致人事成本提高。
昨天也在現場的工總秘書長蔡練生指出，過去一年政府強推勞基法，在考慮勞資關係時，只想到「企業和勞方」，事實上應是「僱主和勞方」才對，因僱主不一定是企業，也包括很多公益團體和社福機構。
工總認為，政府疏忽的地方，就是勞基法的影響是全面性的，不限於某特定行業、也不限於營利事業。「政院昨開了聯合記者會，我認為他們還是沒掌握到問題的關鍵；」蔡練生説，政院以為一例一休、加班費增加、七休一，這些成本，只要僱主做些小小犠牲，自行吸收成本就好；殊不知類似社福機構這様的團體，在景氣差時是更難支撐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 日職》斎藤佑樹穿岱桑的「1」號 坦言壓力大
- 宜監受刑人為三星鄉打造大燈籠 喜氣迎賓掛拱門
- 戶政系統數位化柯P搶先用 完整建檔至少7年
- 空污驚人！ 全台首次褐害出現在崙背？
- 商總賴正鎰：理監事反映成本多8％
- 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
- 節電顧荷包 專家說家中吃電怪獸是它們！
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 小摩降投資評等 印尼政府報復
- 涉向包商收回扣 宜縣大同鄉長陳成功被起訴
- 台南台蘭•生生不息 台灣國際蘭展3月4日登場
- 萬里漂流木堆置場 明開放自由撿拾
- 川普就職前夕 眾院議長萊恩連任
- 北市仁愛圓環汽車連環撞 1小貨車翻覆
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 義消協勤猝逝 獲公殤全額理賠
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 好爽！他繼承老爸逾4023億財產
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 冰島主播喊話抵制中國貨 強國人崩潰：希望你裸播
- 綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年
- 「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥
- 郭明良論文造假 台大最快13日審議
- 破壞電表竊電 餐廳業者追繳140萬元獲緩起訴
- 成大文物館換裝 跨域多功能
- 鹿野新植茶樹 每公頃最高補助10.5萬
- 監視器包「國防布」？ 警方：故障維修中啦
- 美軍空襲敘利亞 炸死前蓋達組織25成員
- 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
- NBA》會談失敗 朗度持續坐冷板凳
- 血液檢測新技術 追蹤癌症免切片
- 婦人醫美手術失敗求償未果 北市議員促積極查處
- 去年下半年活絡公債券商 櫃買中心評選前12家大
- 男星鬧家庭革命 只為娶台灣妻
- 魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
- 被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》
- 傳川普將提名海格提擔任駐日大使
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休衝擊 弱勢族群福利縮水
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分