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信義區公所海砂屋最慢後年拆 柯文哲：用地還在規劃中

2017-01-05  13:14

〔記者張凱翔／台北報導〕現信義區公所為海砂屋，台北市長柯文哲今早表示，最慢後年會拆除並將區公所移至廣慈公宅，至於原地要如何規劃，柯說「這塊是很貴的地，未來不論是要BOT還是設地上權，市府已經在規劃當中」。

台北101旁的信義區公所因為是海砂屋，北市府預計後年拆除後將區公所遷至廣慈園區公宅，並在原址推出台北市長柯文哲任內首件信義計畫區招標案；若屆時比照南山廣場案給予40％增額容積，估可蓋237公尺高的商業用途摩天樓，但若要採商業區開發得先經過台北市議會同意。

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  • 台北市長柯文哲今參加信義區戶政事務所記者會，表示該棟海砂屋最慢後年就會拆除，屆時該地如何規畫市府正在研擬中。（記者張凱翔攝）

    台北市長柯文哲今參加信義區戶政事務所記者會，表示該棟海砂屋最慢後年就會拆除，屆時該地如何規畫市府正在研擬中。（記者張凱翔攝）

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