畜牧業開徵水污費 首年打7折

2017-01-05 13:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕前年起開徵的水污費，今年擴大範圍至畜牧業，環保署表示，徵收費用將採逐年折扣，今年第一年打7折，依此類推至2020年起全額收費，預計影響的畜牧業者達到7800家，養豬業佔9成為最大宗，估計一年可收大約3000至5000萬元。

水污費自2015年5月起開徵，當時徵收對象為畜牧業以外的事業及工業區專用下水道系統，至今徵收3期共得2億5000多萬元。而這次納入畜牧業，主要精神是使用者付費，將專款專用於河川整治，包括改善養豬所帶來的水污，以及造成周遭環境的異味等。

依據環保署徵收規劃，針對飼養200頭以上，有排放許可證的業者，視排放水量乘以其內含化學需氧量（COD每公斤12.5元）及懸浮固體物（SS每公斤0.62元），若其COD與SS的排放濃度低於放流水標準，還可以再打折，鼓勵業者先自行進行廢水處理。

若飼養未滿200頭，環保署則列出簡便計費方式，今年每頭豬單價17.2元，明年每頭豬19.7元，後年每頭豬22.1元，至2020年每頭豬為24.6元。並預計針對費率及申報方式，於今年3月至5月辦理10場次說明會。

環保署補充，依水污染防治法規定，取得沼液沼渣農地肥分使用計畫同意，施灌的沼液沼渣；依廢棄物清理法規定，核准之農業廢棄物再利用計畫進行再利用之禽畜糞尿；或者畜牧廢水處理至符合放流水標準，經核准回收再利用，可作為作業環境內或作業環境外花木澆灌等情況，均得免徵水污費。