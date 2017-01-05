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摩依士當選海地總統 蔡總統致函祝賀

2017-01-05  13:06

［記者彭琬馨／台北報導］友邦海地PHTK黨候選人摩依士（Jovenel Moïse）以55.60％得票率當選總統。我國駐海地大使館已於第一時間轉交蔡總統賀函，恭祝摩依士順利當選。

外交部上午發布新聞，恭賀友邦海地「臨時選舉委員會」（CEP）本月三日公布的第一輪投票「確定結果」，摩依士當選總統，摩依士為白手起家之企業家，曾一手創立數家公司，主要政見為促進海地經濟發展並重視農業，對我態度友好並盼續與我維持良好合作關係。

外交部強調，台灣與海地自1956年建交以來，兩國邦誼篤睦，互動頻繁，在基礎建設、農業、公衛醫療、教育職訓等各項合作計畫成果豐碩，我國將在既有之良好基礎上，續與海地新政府攜手合作，為提升兩國人民福祉共同努力。

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  • 海地PHTK黨候選人摩依士（Jovenel Moïse）以55.60％得票率當選總統。我國駐海地大使館已於第一時間轉交蔡總統賀函，恭祝摩依士順利當選。（資料照，記者廖振輝攝）

    海地PHTK黨候選人摩依士（Jovenel Moïse）以55.60％得票率當選總統。我國駐海地大使館已於第一時間轉交蔡總統賀函，恭祝摩依士順利當選。（資料照，記者廖振輝攝）

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