搶在蔡、洪之前 朱立倫悄悄先訪美
2017-01-05 12:53
〔記者何玉華／新北報導〕年前政治人物相繼訪美！總統蔡英文7日將出訪中美洲並過境美國休士頓和舊金山，國民黨主席洪秀柱也將在13日到美國；無獨有偶，新北市長朱立倫也悄悄在4日訪美，預計12日訪台。
總統蔡英文1月7日至15日將出訪中美洲並過境美國休士頓和舊金山，國民黨主席洪秀柱則是將在13日到17日赴美國舊金山、芝加哥、休士頓拜會僑社；新北市長朱立倫4日悄悄訪美，將拜訪姊妹市加州洛杉磯郡和佛羅里達邁阿密戴德郡以及洛杉磯市政府、邁阿密市政府。
市府表示，朱立倫此行採自費休假方式，市府則由秘書處長林芥佑及國際事務科同仁陪同，朱立倫將與和姊妹市市長們分享新北市在環保、社福、經貿及青年等領域的治理經驗及成果。
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