一例一休影響世大運工程？ 柯文哲：不曉得廠商多多少成本

2017-01-05 12:47

〔記者張凱翔／台北報導〕《勞基法》新制今年元旦上路，其中「一例一休」休假規定對廠商、勞工排班造成重大影響，對此是否會影響今年台北世大運工程成本？台北市長柯文哲對此表示，世大運工程費用都是用預算去撥所以是固定的，但對廠商而言會不會多一些成本市府就不是很清楚；至於北市府方面因應一例一休目前在做管理上的調整，排班也都會一起改變。