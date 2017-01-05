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一例一休影響世大運工程？ 柯文哲：不曉得廠商多多少成本

2017-01-05  12:47

〔記者張凱翔／台北報導〕《勞基法》新制今年元旦上路，其中「一例一休」休假規定對廠商、勞工排班造成重大影響，對此是否會影響今年台北世大運工程成本？台北市長柯文哲對此表示，世大運工程費用都是用預算去撥所以是固定的，但對廠商而言會不會多一些成本市府就不是很清楚；至於北市府方面因應一例一休目前在做管理上的調整，排班也都會一起改變。

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  • 面對新制《勞基法》「一例一休」是否會影響世大運工程成本，柯文哲表示預算是固定的，但對廠商的衝擊還不清楚。（記者張凱翔攝）

    面對新制《勞基法》「一例一休」是否會影響世大運工程成本，柯文哲表示預算是固定的，但對廠商的衝擊還不清楚。（記者張凱翔攝）

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