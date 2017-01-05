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新合約重懲北農？ 北市府市場處：合理、不影響員工權益

2017-01-05  12:45

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司去年發出高額雙節獎金已發爭議，又因農委會與台北市政府失去對北農主導權，鑑於北市府委託北農經營的第一果菜市場合約到期，在市議會主導下，北市府大幅加重合約中對北農的使用費抽成，使得北農至今不願簽約，台北農產企業工會甚至於今天上午召開記者會揚言怠工。北市府市場處則澄清，調高使用費後，北農在正常營運下每年仍會有合理盈餘，對股東、北農員工的薪資及年終考績獎金都不會有影響。

市場處表示，「確立農產品運銷秩序，調節供需，促進公平交易」為農產品市場交易法的立法目的，批發市場擔負此重責大任，農產品批發市場為公用事業，公司經營本應不以營利為目的，北市府與北農續約，即是為確北農員工工作權益及大台北地區民生供應穩定。

市場處說，北市府是以未來將投入150億元進行第一果菜及漁類批發市場改建，及北農近年來持續保持盈餘狀況下，依據農產品市場交易法及其相關法規規定，將第一果菜批發市場使用費由10％調整為15％。

市場處指，北農經營的果菜批發市場場地、設施均為北市府提供，這次調高使用費，北農在正常營運下每年仍會有合理盈餘，對所有股東與供銷雙方權益及公司員工工作權、薪資及年終考績獎金皆無影響，至於北農工會所說，調整使用費將嚴重影響員工生計，應有誤解，因此特別呼籲北農員工持績為果菜批發交易業務努力，取消春節前怠工3天規劃，維持批發市場營運，確保台北市果菜供應無虞。

第一果菜批發市場使用費抽成加重的新合約內容，是上周於市議會財政建設委員會通過。但財委會總召劉耀仁直言，使用費比例調漲，是按照農產品批發市場交易法來調漲，並沒有違法，且決議已送出委員會，不會再變動，何況北農應以平抑物價為主要目標，其公司成立的目的不是營利。

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  • 第一果菜批發市場由台北市政府委託台北農產運銷公司經營，雙方合約去年底到期後，至今仍未重新簽約。（記者黃建豪攝）

    第一果菜批發市場由台北市政府委託台北農產運銷公司經營，雙方合約去年底到期後，至今仍未重新簽約。（記者黃建豪攝）

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