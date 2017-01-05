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高鐵通車十年 屏縣府呼籲盡速核定南延屏東

2017-01-05  12:39

〔記者侯承旭／屏東報導〕台灣高鐵通車滿10周年，屏東縣政府呼籲中央盡速核定高鐵南延屏東，以實現交通平權。

屏東縣是台灣西部唯一沒有高鐵經過的縣市，屏東縣長潘孟安從立委任內就積極爭取高鐵南延，擔任縣長後也多次北上爭取遊說。

近來諸多媒體報導有關高鐵通車十年對台灣的影響，前高鐵局長、現任華航董事長何煖軒認為高鐵延伸屏東潮州有其可行性，前高鐵董事長歐晉德也支持高鐵延伸屏東。

至於高鐵究竟是延伸至屏東縣屏東市或屏東縣潮州鎮，各方見解不同，潘孟安日前曾表示，不論A案或B案都歡迎，「就是不要吃案」。

屏縣府發言人黃建嘉指出，屏東的交通建設落後西部其他縣市數十年，高鐵延伸屏東早在扁政府時代就完成可行性評估，現在只是重啟計畫而非新增計畫，希望中央盡快政策核定高鐵南延屏東，至於路線或經費則交由專業評估。

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  • 屏縣府疾呼高鐵延伸屏東應盡快核定。（記者侯承旭攝）

    屏縣府疾呼高鐵延伸屏東應盡快核定。（記者侯承旭攝）

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