| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

揚言春節前怠工 農委會：北市府應與北農工會速溝通

2017-01-05  12:40

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北市府擬調漲對台北農產運銷公司的抽成，北農企業工會揚言在農曆春節前連續3天發動「怠工」。農委會表示，今天上午已要求北市府盡快和工會妥善溝通，也有信心不致發生春節前蔬果供應出問題的情況。

農糧署副署長蘇茂祥指出，此次爭議端來自北市府決議調漲北農第一果菜批發市場的拍賣場、冷藏庫，以及停車場的抽成，從原先的10％提高到15％，漲幅高達5成。

蘇茂祥說，此事雙方講好就好，因此他強調農委會一定盡力協調，要求北市府市場處盡速跟北農企業工會溝通說明，達成協議。

蘇茂祥表示，批發市場的供應相當重要，農委會扮演督導角色，不可能讓它發生蔬果供應出問題的情況。要求北市府面對北農企業工會的抗議，要有妥善回應，避免影響台北市的蔬果供應。

廣告
  • 針對台北市府擬調漲對台北農產運銷公司的抽成，北農企業工會今天上午召開記者會揚言在農曆春節前連續3天發動「怠工」。（記者黃建豪攝）

    針對台北市府擬調漲對台北農產運銷公司的抽成，北農企業工會今天上午召開記者會揚言在農曆春節前連續3天發動「怠工」。（記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北農工會 怠工 春節 農委會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：揚言春節前怠工 農委會：北市府應與北農工會速溝通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.