揚言春節前怠工 農委會：北市府應與北農工會速溝通

2017-01-05 12:40

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北市府擬調漲對台北農產運銷公司的抽成，北農企業工會揚言在農曆春節前連續3天發動「怠工」。農委會表示，今天上午已要求北市府盡快和工會妥善溝通，也有信心不致發生春節前蔬果供應出問題的情況。

農糧署副署長蘇茂祥指出，此次爭議端來自北市府決議調漲北農第一果菜批發市場的拍賣場、冷藏庫，以及停車場的抽成，從原先的10％提高到15％，漲幅高達5成。

蘇茂祥說，此事雙方講好就好，因此他強調農委會一定盡力協調，要求北市府市場處盡速跟北農企業工會溝通說明，達成協議。

蘇茂祥表示，批發市場的供應相當重要，農委會扮演督導角色，不可能讓它發生蔬果供應出問題的情況。要求北市府面對北農企業工會的抗議，要有妥善回應，避免影響台北市的蔬果供應。