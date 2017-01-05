總統出訪與川普陣營會面？外交部回應...

媒體關切蔡英文是否有機會與川普陣營相關人士會面，徐佑典表示，相關細節無法公布，但「會做過境該做的事」。（資料照，記者呂伊萱攝）

2017-01-05 12:41

［記者彭琬馨／台北報導］總統蔡英文即將出訪，外交部北美司副司長徐佑典表示，近期正在積極安排過境美國一事，至於是否會與川普陣營人士碰面，徐佑典強調「純粹就是過境」，會做過境該做的事。

外交部北美司副司長徐佑典上午在例行記者會上表示，將基於舒適安全便利尊嚴原則安排總統過境，除安全考量外，最主要讓出訪團員能有舒適休息，「沒有一定要加完油就走」。媒體關切蔡英文是否有機會與川普陣營相關人士會面，徐佑典表示，相關細節基於台美交往慣例無法公布，但「會做過境該做的事」。

針對蔡總統過境美國一事，中國外交部持續向國際社會施壓，強調美國基於一個中國原則，不應讓蔡英文過境美國。對此徐佑典表示，美方對過境立場沒有改變，將密切關注後續發展。

此外，川普內閣人事也相繼出爐，徐佑典表示，目前與許多被提名人都有原來既有的聯繫，如即將出任聯邦運輸部長的台裔美籍趙小蘭，去年10月就曾到台灣訪問，當下最重要的是持續了解可能被提名的商界人士或學者，透過管道取得聯繫、了解他們的政策立場背景，作為未來上任後政策說服的基礎。

另一方面，由行政院前院長游錫堃擔任團長的川普就職團即將於16日啟程，徐佑典表示，將按照以往就職團慣例，安排團員與學者、國會議員、當地僑界人士會晤。