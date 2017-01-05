總統出訪與川普陣營會面？外交部回應...
2017-01-05 12:41
媒體關切蔡英文是否有機會與川普陣營相關人士會面，徐佑典表示，相關細節無法公布，但「會做過境該做的事」。（資料照，記者呂伊萱攝）
［記者彭琬馨／台北報導］總統蔡英文即將出訪，外交部北美司副司長徐佑典表示，近期正在積極安排過境美國一事，至於是否會與川普陣營人士碰面，徐佑典強調「純粹就是過境」，會做過境該做的事。
外交部北美司副司長徐佑典上午在例行記者會上表示，將基於舒適安全便利尊嚴原則安排總統過境，除安全考量外，最主要讓出訪團員能有舒適休息，「沒有一定要加完油就走」。媒體關切蔡英文是否有機會與川普陣營相關人士會面，徐佑典表示，相關細節基於台美交往慣例無法公布，但「會做過境該做的事」。
針對蔡總統過境美國一事，中國外交部持續向國際社會施壓，強調美國基於一個中國原則，不應讓蔡英文過境美國。對此徐佑典表示，美方對過境立場沒有改變，將密切關注後續發展。
此外，川普內閣人事也相繼出爐，徐佑典表示，目前與許多被提名人都有原來既有的聯繫，如即將出任聯邦運輸部長的台裔美籍趙小蘭，去年10月就曾到台灣訪問，當下最重要的是持續了解可能被提名的商界人士或學者，透過管道取得聯繫、了解他們的政策立場背景，作為未來上任後政策說服的基礎。
另一方面，由行政院前院長游錫堃擔任團長的川普就職團即將於16日啟程，徐佑典表示，將按照以往就職團慣例，安排團員與學者、國會議員、當地僑界人士會晤。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 日職》斎藤佑樹穿岱桑的「1」號 坦言壓力大
- 宜監受刑人為三星鄉打造大燈籠 喜氣迎賓掛拱門
- 戶政系統數位化柯P搶先用 完整建檔至少7年
- 空污驚人！ 全台首次褐害出現在崙背？
- 商總賴正鎰：理監事反映成本多8％
- 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
- 節電顧荷包 專家說家中吃電怪獸是它們！
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 小摩降投資評等 印尼政府報復
- 涉向包商收回扣 宜縣大同鄉長陳成功被起訴
- 台南台蘭•生生不息 台灣國際蘭展3月4日登場
- 萬里漂流木堆置場 明開放自由撿拾
- 川普就職前夕 眾院議長萊恩連任
- 北市仁愛圓環汽車連環撞 1小貨車翻覆
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 義消協勤猝逝 獲公殤全額理賠
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 好爽！他繼承老爸逾4023億財產
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 冰島主播喊話抵制中國貨 強國人崩潰：希望你裸播
- 綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年
- 「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥
- 郭明良論文造假 台大最快13日審議
- 破壞電表竊電 餐廳業者追繳140萬元獲緩起訴
- 成大文物館換裝 跨域多功能
- 鹿野新植茶樹 每公頃最高補助10.5萬
- 監視器包「國防布」？ 警方：故障維修中啦
- 美軍空襲敘利亞 炸死前蓋達組織25成員
- 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
- NBA》會談失敗 朗度持續坐冷板凳
- 血液檢測新技術 追蹤癌症免切片
- 婦人醫美手術失敗求償未果 北市議員促積極查處
- 去年下半年活絡公債券商 櫃買中心評選前12家大
- 男星鬧家庭革命 只為娶台灣妻
- 魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
- 被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》
- 傳川普將提名海格提擔任駐日大使
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：總統出訪與川普陣營會面？外交部回應...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分