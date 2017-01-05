評賴清德去年政績 國民黨團選年度「霸」字

2017-01-05 12:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天召開記者會，針對台南市長賴清德105年政績，該團選出年度字「霸」，批評賴清德「霸道」、「蠻橫不理的人」、「極權統治的人」。

市府新聞處長許淑芬表示，國民黨的批評，基本上沒有一項是事實，該評論有失之公允，國民黨未依事實，以扭曲的方式來評選，「霸」字從何而來？尤其市長賴清德在各項民意滿意度調查都名列前矛下，這樣的評選，完全忽視民意和民眾的情感。

國民黨團表示，賴清德怒嗆監察院、司法院，是「霸」，登革熱死亡112人，不國賠，也是「霸」，後壁國際蘭花展換場地，也是「霸」，不理強烈民怨卻強漲房屋地價稅，房屋稅還回溯15年，更是「霸」。

國民黨團表示，賴清德忘了他是台南市長，鄉親飽受淹水之苦時，仍一心拜廟求總統夢，但大雨讓賴清德3年治水之誇破功，憤怒的鄉親更讓賴神變「賴半天」。

國民黨團說，賴清德的年度表現字是「霸」，台南市議會也是，議長為反地方自治法、不讓議員在議場上表達意見、大會議員不過半數也不讓議員清點人數，民進黨議員對滔天民怨也裝聾作啞，還阻擋在台南市食品安全管理自治條例中，增修訂定瘦肉精和日本核災食品條例者，賴清德和民進黨議員的一意孤行，「霸」是最貼切的年度字。

新聞處長許淑芬表示，去年台南登革熱只有兩例，而且房屋稅也沒有回溯的情形，在六都中也是第二低，而治水政績更是大家有目共睹，至於所謂「核食」部分，南市迄今也從未檢出任何含有輻射的日本食品。