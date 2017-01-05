評賴清德去年政績 國民黨團選年度「霸」字
2017-01-05 12:18
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天召開記者會，針對台南市長賴清德105年政績，該團選出年度字「霸」，批評賴清德「霸道」、「蠻橫不理的人」、「極權統治的人」。
市府新聞處長許淑芬表示，國民黨的批評，基本上沒有一項是事實，該評論有失之公允，國民黨未依事實，以扭曲的方式來評選，「霸」字從何而來？尤其市長賴清德在各項民意滿意度調查都名列前矛下，這樣的評選，完全忽視民意和民眾的情感。
國民黨團表示，賴清德怒嗆監察院、司法院，是「霸」，登革熱死亡112人，不國賠，也是「霸」，後壁國際蘭花展換場地，也是「霸」，不理強烈民怨卻強漲房屋地價稅，房屋稅還回溯15年，更是「霸」。
國民黨團表示，賴清德忘了他是台南市長，鄉親飽受淹水之苦時，仍一心拜廟求總統夢，但大雨讓賴清德3年治水之誇破功，憤怒的鄉親更讓賴神變「賴半天」。
國民黨團說，賴清德的年度表現字是「霸」，台南市議會也是，議長為反地方自治法、不讓議員在議場上表達意見、大會議員不過半數也不讓議員清點人數，民進黨議員對滔天民怨也裝聾作啞，還阻擋在台南市食品安全管理自治條例中，增修訂定瘦肉精和日本核災食品條例者，賴清德和民進黨議員的一意孤行，「霸」是最貼切的年度字。
新聞處長許淑芬表示，去年台南登革熱只有兩例，而且房屋稅也沒有回溯的情形，在六都中也是第二低，而治水政績更是大家有目共睹，至於所謂「核食」部分，南市迄今也從未檢出任何含有輻射的日本食品。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 日職》斎藤佑樹穿岱桑的「1」號 坦言壓力大
- 宜監受刑人為三星鄉打造大燈籠 喜氣迎賓掛拱門
- 戶政系統數位化柯P搶先用 完整建檔至少7年
- 空污驚人！ 全台首次褐害出現在崙背？
- 商總賴正鎰：理監事反映成本多8％
- 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
- 節電顧荷包 專家說家中吃電怪獸是它們！
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 小摩降投資評等 印尼政府報復
- 涉向包商收回扣 宜縣大同鄉長陳成功被起訴
- 台南台蘭•生生不息 台灣國際蘭展3月4日登場
- 萬里漂流木堆置場 明開放自由撿拾
- 川普就職前夕 眾院議長萊恩連任
- 北市仁愛圓環汽車連環撞 1小貨車翻覆
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 義消協勤猝逝 獲公殤全額理賠
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 好爽！他繼承老爸逾4023億財產
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 冰島主播喊話抵制中國貨 強國人崩潰：希望你裸播
- 綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年
- 「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥
- 郭明良論文造假 台大最快13日審議
- 破壞電表竊電 餐廳業者追繳140萬元獲緩起訴
- 成大文物館換裝 跨域多功能
- 鹿野新植茶樹 每公頃最高補助10.5萬
- 監視器包「國防布」？ 警方：故障維修中啦
- 美軍空襲敘利亞 炸死前蓋達組織25成員
- 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
- NBA》會談失敗 朗度持續坐冷板凳
- 血液檢測新技術 追蹤癌症免切片
- 婦人醫美手術失敗求償未果 北市議員促積極查處
- 去年下半年活絡公債券商 櫃買中心評選前12家大
- 男星鬧家庭革命 只為娶台灣妻
- 魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
- 被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》
- 傳川普將提名海格提擔任駐日大使
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：評賴清德去年政績 國民黨團選年度「霸」字
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分