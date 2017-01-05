蔡英文2020競選要靠柯？ 柯文哲：小英很多政策要靠北市府推行

2017-01-05 12:23

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲上任屆滿2年，柯文哲和民進黨是否會在2018年選舉合作關鍵在民調，日前柯接受《新新聞》專訪還說自己民調下滑是因「得罪當道」，但對「當道」是誰卻不願多說。柯文哲強調，現在蔡英文政府像20萬戶公宅、長照2.0、一例一休都要靠資源豐富的台北市推才有辦法實現，對外界競爭，柯僅回，「柯文哲最大的敵人是柯文哲」。

2018年台北市長選舉民進黨是否要與柯文哲備受外界關注，外傳只要柯民調能維持30%，綠營就有合作意願；柯文哲對此表示，每天想民調就沒辦法做事，重點是把每天的工作做好，讓「自己身體好」就好，否則當個體弱的阿斗別人想救你也沒有用，所以「柯文哲最大的敵人就是柯文哲」。

對張善政、賴清德有可能角逐台北市長寶座，但柯文哲卻仍認為「最大的敵人是自己」，難道認為他們不是對手？對此柯文哲笑回，「難道你有更好的答案？」

至於對總統蔡英文上任後民調直直落，2020年選舉是否雙北選得好蔡英文連任就沒問題？柯文哲說，蔡英文很多政見包括20萬戶公共住宅、長照2.0、一例一休，都要靠資源多、公務員素質佳的北市府推行才有辦法實現。