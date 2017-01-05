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蔡英文2020競選要靠柯？ 柯文哲：小英很多政策要靠北市府推行

2017-01-05  12:23

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲上任屆滿2年，柯文哲和民進黨是否會在2018年選舉合作關鍵在民調，日前柯接受《新新聞》專訪還說自己民調下滑是因「得罪當道」，但對「當道」是誰卻不願多說。柯文哲強調，現在蔡英文政府像20萬戶公宅、長照2.0、一例一休都要靠資源豐富的台北市推才有辦法實現，對外界競爭，柯僅回，「柯文哲最大的敵人是柯文哲」。

2018年台北市長選舉民進黨是否要與柯文哲備受外界關注，外傳只要柯民調能維持30%，綠營就有合作意願；柯文哲對此表示，每天想民調就沒辦法做事，重點是把每天的工作做好，讓「自己身體好」就好，否則當個體弱的阿斗別人想救你也沒有用，所以「柯文哲最大的敵人就是柯文哲」。

對張善政、賴清德有可能角逐台北市長寶座，但柯文哲卻仍認為「最大的敵人是自己」，難道認為他們不是對手？對此柯文哲笑回，「難道你有更好的答案？」

至於對總統蔡英文上任後民調直直落，2020年選舉是否雙北選得好蔡英文連任就沒問題？柯文哲說，蔡英文很多政見包括20萬戶公共住宅、長照2.0、一例一休，都要靠資源多、公務員素質佳的北市府推行才有辦法實現。

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  • 台北市長柯文哲認為蔡英文政府很多政策需要靠北市府推行才有辦法實現。（記者張凱翔攝）

    台北市長柯文哲認為蔡英文政府很多政策需要靠北市府推行才有辦法實現。（記者張凱翔攝）

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