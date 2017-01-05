賴清德到台東天后宮參拜 感謝協助震災
2017-01-05 12:04
〔記者黃明堂／台東報導〕台南市長賴清德為感謝台東市天后宮在台南大地震時捐款，今日上午11時抵台東天后宮參拜謝恩，祈求台東與台南在媽祖保佑下無災無難，也請媽祖大發慈悲，讓台灣風調雨順，國泰民安，也希望台灣在總統蔡英文帶領下，愈走愈好。
去年2月台南大地震之後，台東市天后宮捐款100萬元，賴清德曾3度欲到台東親自謝恩，都因行程變更而作罷，今天終於成行。一抵天后宮，就受到百餘位民眾熱情包圍，爭相合照，還有人說「總統好」，賴清德逐一握手。
台東人有許多自台南移居而來，見到賴清德紛紛說自己來自台南某處，什麼人是親戚，賴清德說，台東就像小台南，他來這裡，好像回到台南一樣。
在台東天后宮主委林有德及眾幹部、卑南鄉長許文獻、縣議員洪宗楷等數十人陪同下，賴上香、獻花、獻果、祭疏文，依禮參拜。
賴清德在致詞時說，台南震災已經快滿一週年，回顧災害一發生，台東的警消及義消、救難人員，第一時間就到台南協助救災，在此，他感謝台東縣長黃健庭及警義消們，包括台東天后宮等很多台東人也捐款，他也十分感謝。
賴清德說，去年台東發生尼伯特風災，他個人捐出一個月所得，台南市府團隊也到台東救災。
對於媒體詢問是否已決定轉戰競選新北市長，賴清德說，他現在是台南市長，要做好台南市政工作，對於未來，現在沒有任何計畫。
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