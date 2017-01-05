大逆轉！立法院臨時會只開到20日

2017-01-05 12:00

〔記者曾韋禎／台北報導〕原定開到26日小年夜的立法院臨時會，將只開到20日。在立法院民進黨團同意只處理106年度中央政府總預算案、「電業法修正草案」、「長期照顧服務法修正草案」下，朝野同意臨時會開到20日，第3會期訂於2月17日開議，開議後再處理考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案。

民進黨團原定於此次臨時會處理106年度中央政府總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案外、「電業法修正草案」、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「長期照顧服務法修正草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」、「教保人員服務條例修正草案」。

不過，立法院國民黨團反對在臨時會處理總預算案以外的其他法案。民進黨內也有立委對「老舊建物重建獎勵條例草案」、「證交稅條例增訂2之2條草案」頗有異議。

今早朝野協商時，民進黨團同意，只處理106年度中央政府總預算案、「電業法修正草案」、「長照法修正草案」，開議後再處理人事同意權案。國民黨團則對預算提案持開放態度，同意由各單位在1月10日前與提案立委、黨團溝通、說明。

朝野黨團同意，今日舉行談話會後，今日下午及6日、9日、10日、11日、12日為第1次院會，13日、16日、17日、18日、19日、20日為第二次院會。

朝野黨團也同意，原本在1月26日才過1個月協商期的「長照法修正草案」，不受1個月之限，可趕於20日前處理。第9屆立法院第3會期，則訂於2月17日開議。