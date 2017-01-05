| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

大逆轉！立法院臨時會只開到20日

2017-01-05  12:00

〔記者曾韋禎／台北報導〕原定開到26日小年夜的立法院臨時會，將只開到20日。在立法院民進黨團同意只處理106年度中央政府總預算案、「電業法修正草案」、「長期照顧服務法修正草案」下，朝野同意臨時會開到20日，第3會期訂於2月17日開議，開議後再處理考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案。

民進黨團原定於此次臨時會處理106年度中央政府總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案外、「電業法修正草案」、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「長期照顧服務法修正草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」、「教保人員服務條例修正草案」。

不過，立法院國民黨團反對在臨時會處理總預算案以外的其他法案。民進黨內也有立委對「老舊建物重建獎勵條例草案」、「證交稅條例增訂2之2條草案」頗有異議。

今早朝野協商時，民進黨團同意，只處理106年度中央政府總預算案、「電業法修正草案」、「長照法修正草案」，開議後再處理人事同意權案。國民黨團則對預算提案持開放態度，同意由各單位在1月10日前與提案立委、黨團溝通、說明。

朝野黨團同意，今日舉行談話會後，今日下午及6日、9日、10日、11日、12日為第1次院會，13日、16日、17日、18日、19日、20日為第二次院會。

朝野黨團也同意，原本在1月26日才過1個月協商期的「長照法修正草案」，不受1個月之限，可趕於20日前處理。第9屆立法院第3會期，則訂於2月17日開議。

廣告
  • 民進黨立院黨團總召柯建銘5日出席朝野協商。（記者張嘉明攝）

    民進黨立院黨團總召柯建銘5日出席朝野協商。（記者張嘉明攝）

  • 民進黨團幹事長吳秉叡5日出席朝野協商。（記者張嘉明攝）

    民進黨團幹事長吳秉叡5日出席朝野協商。（記者張嘉明攝）

  • 國民黨立院黨團5日召開黨團大會，立委王金平、賴士葆等就臨時會議事攻防交換意見。（記者張嘉明攝）

    國民黨立院黨團5日召開黨團大會，立委王金平、賴士葆等就臨時會議事攻防交換意見。（記者張嘉明攝）

  • 時代力量黨團總召徐永明5日出席朝野協商。（記者張嘉明攝）

    時代力量黨團總召徐永明5日出席朝野協商。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 立法院臨時會 臨時會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：大逆轉！立法院臨時會只開到20日


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.