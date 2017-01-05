政策屢遭批無感 柯P：小問題被解決就沒有大問題
2017-01-05 11:56
〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲上任以來，政策屢遭外界批評「無感」，像是內湖交通壅塞問題、市府數位化進程、托嬰托幼進展牛步等，柯文哲今早受訪時表示，他的政治理念就是把小問題都解決掉就沒有大問題，把解決問題的量累積起來達成「量變到質變」。
柯文哲說，像內湖交通改善部分，市府曾做過調查，在推行綠色運具和早鳥優惠等措施後，只有改善5%到10%，這對民眾「是無感」；但若每個路口都累積個5%，從每個步驟沒有造成很大影響，持續累積到最後就能「量變到質變」，這也是他要求市府工作同仁的原則。
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