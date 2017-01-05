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國民黨工薪水有著落？顧立雄：今收到薪資清冊

2017-01-05  11:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨去年底發函向行政院不當黨產處理委員會申請解凍資產，以發放員工薪資，黨產會則要求國民黨提供薪資清冊，就能解凍資產。黨產會主委顧立雄今接受電台專訪證實，今天已收到國民黨送來的員工薪資清冊。

國民黨向黨產會申請解凍資產來發薪，包括去年11月半薪1700多萬、12月全薪3700多萬，共5516萬餘元。黨產會則表示，國民黨應提供員工薪資清冊資料，讓黨產會有所本，黨產會確認金額真實性後，就可由國民黨遭凍結的永豐銀帳戶與台銀本票，來付黨工薪水。

不過，國民黨卻又主張，黨工薪資是「法定義務」，不需按照黨產條例申請許可、或要經過黨產會同意；國民黨甚至批黨產會「搞小動作」，引國民黨申請許可發薪，做為訴訟技巧的巧門。

顧立雄今證實，黨產會今已收到國民黨送來的員工清冊，不解為何國民黨昨天還要怒批黨產會，希望國民黨不要把員工薪水當盾牌，當做黨產不院歸零的理由。

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  • 黨產會主委顧立雄。（資料照，記者劉信德攝）

    黨產會主委顧立雄。（資料照，記者劉信德攝）

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