數百飛彈對著遼寧號？ 國防部：國軍有準備

被問到是否有數百枚飛彈對著遼寧號？國防部發言人陳中吉強調，國軍有準備，確保安全是可以肯定的。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-01-05 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國航艦遼寧號目前正在南海演訓，未來有可能經台灣海峽沿著海峽中線北返，外傳國軍有數百枚飛彈對著遼寧號，國防部發言人陳中吉今（5）日強調，國軍有準備，確保安全是可以肯定的。

根據《蘋果日報》報導，針對遼寧號是否穿過台灣海峽北返，國防部情次室聯合情研中心主任王紹華少將表示，國防部不回應假設性問題，國軍可以完全掌握共軍所有活動，也有完整經驗及處置作為。外傳有數百枚飛彈對著遼寧號，陳中吉強調，國軍有準備，確保安全是可以肯定的，不過相關數據並不能逐一說明。

媒體詢問，若中共軍機穿越海峽中線，是否會把它「打下來」？陳中吉指出，會依照規定應處，空軍、海軍、地面部隊都會有相應作為。媒體追問，如果遼寧號真的穿越台灣海峽會不會公布？陳中吉表示將視情況公布。