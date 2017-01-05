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北農揚言春節前怠工 柯文哲：不可以因政治影響民生

2017-01-05  11:32

〔記者張凱翔／台北報導〕台北農產公司今早至北市府抗議市府對第一批發市場、停車場和冷凍庫使用費調漲，嗆要在春節前「怠工」，屆時北市蔬果無人採購民眾春節會買不到菜；台北市長柯文哲今早活動後受訪表示，有問題可以到市府勞動局、市場處協調，但不可以「動不動用罷工影響民生問題的方式要脅政府」，市府作為主管機關不允許民生問題來做這種政治操作。

今早台北農產公司工會率50名成員到北市府前抗議，因市府對第一批發市場、停車場和冷凍庫使用費調漲從10％變成15％，讓他們營收大幅下滑，此舉根本是「官逼民反」，若台北市議會不取消這項協議，那工會就要在春節前發動「怠工」，讓市民屆時無菜可買。

柯文哲對此受訪表示，台北農產公司最重要的目的是給市民品質好、價格合理的蔬菜水果，不是以營利為目的，而且去年北農可以發出8000多萬元的獎金，代表市府實際上可以做一些調整，市府和市場的合約只有簽半年，現在要換約也要經過市議會同意；但強調如果北農的人有問題可以到北市勞動局、市場處協調，不可以政治操作影響民生，「要適可而止、不要太過分」。

若北農真的於春節前發動怠工，導致市民無菜可買，市府會如何因應？柯不願透露，只說「當然會斷然處置」，但具體作法為何，柯回「劇本寫好會跟你說」，再度強調北市府作為主管機關絕不允許北農用怠工、罷工方式影響民生的方式來要脅政府。

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  • 台北市長柯文哲活動後受訪表示，北市府不允許北農的政治操作影響到民生。（記者張凱翔攝）

    台北市長柯文哲活動後受訪表示，北市府不允許北農的政治操作影響到民生。（記者張凱翔攝）

  • 台北市長柯文哲表示，北農不可以因政治影響民生。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲表示，北農不可以因政治影響民生。（記者簡榮豐攝）

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