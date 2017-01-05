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曾加入國民黨 顧立雄：年幼無知

2017-01-05  11:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄今接受電台專訪，針對他曾於高中時期加入國民黨，顧立雄自嘲說，當時是「年幼無知」。

顧立雄說，當時是「年幼無知年代，大家不是都有經歷過嗎？」他說，高中時期的教官把他找入黨，他也沒什麼抵抗能力。

他也提到，他於就讀台大法律系時開始啟蒙，當完兵第二天就把黨證寄回，「（國民黨）是威權體制下的政黨，高中入黨是個錯誤」。

對於爾後加入民進黨，顧立雄則說，他想要觀察作為本土在野政黨，如何運作黨內民主，因此入黨。

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  • 針對曾加入國民黨一事，顧立雄自嘲說，當時是「年幼無知」。（資料照，記者方賓照攝）

    針對曾加入國民黨一事，顧立雄自嘲說，當時是「年幼無知」。（資料照，記者方賓照攝）

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