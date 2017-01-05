胡志強籲解散黨產會 顧立雄：不以為然

2017-01-05 11:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨副主席胡志強日前召開國際記者會，批應廢除行政院不當黨產處理委員會，將黨產議題交由司法處理。黨產會主委顧立雄今接受電台專訪時，對此表示「不以為然」、「非常不解」，指胡志強邏輯不通。

顧立雄說，胡志強主張黨產條例不需存在，對此他「深不以為然」；至於胡志強說要把黨產會廢掉、交給司法處理，他也「非常不解」，他解釋，司法是不告不裡，「沒有黨產會這個機構，誰去處理黨產？」胡志強邏輯不通，「黨產會廢掉，司法就會自動處理嗎？」他諷刺，國民黨的立場，大概就是「最好沒有機關可以處理」。

顧立雄也指出，扁政府時期雖然沒有通過黨產條例，但仍是透過行政權對黨產進行清查，然而沒有黨產條例，當時僅可提起民事訴訟，法院也受限現行民事相關規定。

顧立雄說，黨產會可以做出處分，國民黨也可以就該行政處分，帶到法院處理；黨產會的行政權作為，最終也會受到司法檢驗，最後仍由司法作最後判定。