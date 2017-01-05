| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

胡志強籲解散黨產會 顧立雄：不以為然

2017-01-05  11:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨副主席胡志強日前召開國際記者會，批應廢除行政院不當黨產處理委員會，將黨產議題交由司法處理。黨產會主委顧立雄今接受電台專訪時，對此表示「不以為然」、「非常不解」，指胡志強邏輯不通。

顧立雄說，胡志強主張黨產條例不需存在，對此他「深不以為然」；至於胡志強說要把黨產會廢掉、交給司法處理，他也「非常不解」，他解釋，司法是不告不裡，「沒有黨產會這個機構，誰去處理黨產？」胡志強邏輯不通，「黨產會廢掉，司法就會自動處理嗎？」他諷刺，國民黨的立場，大概就是「最好沒有機關可以處理」。

顧立雄也指出，扁政府時期雖然沒有通過黨產條例，但仍是透過行政權對黨產進行清查，然而沒有黨產條例，當時僅可提起民事訴訟，法院也受限現行民事相關規定。

顧立雄說，黨產會可以做出處分，國民黨也可以就該行政處分，帶到法院處理；黨產會的行政權作為，最終也會受到司法檢驗，最後仍由司法作最後判定。

廣告
  • 針對國民黨副主席胡志強日前召開國際記者會，批應廢除行政院不當黨產處理委員會，將黨產議題交由司法處理。黨產會主委顧立雄（見圖）對此表示「不以為然」、「非常不解」。（資料照，記者劉信德攝）

    針對國民黨副主席胡志強日前召開國際記者會，批應廢除行政院不當黨產處理委員會，將黨產議題交由司法處理。黨產會主委顧立雄（見圖）對此表示「不以為然」、「非常不解」。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 胡志強 顧立雄 黨產會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：胡志強籲解散黨產會 顧立雄：不以為然


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.