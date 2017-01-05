到鍋貼店當兵 高教工會批役男淪19K奴工
2017-01-05 10:59
〔記者吳柏軒／台北報導〕役政署推動「產業訓儲替代役」，高教工會卻發現，法令鬆綁下讓更多私人企業可申請役男，如四海遊龍、全家便利店等，結果役男實領僅19K，連最低工資都不到，呼籲政府應徹底廢除常備役、替代役，遏止非典勞動的亂象。
高教工會表示，立法院104年通過「替代役實施條例」修正，新增了「產業訓儲替代役」制度，與過去的「研發替代役」類似，並開放更多民間企業招募役男，每年提供1千名額讓企業申請，卻是變相讓企業節省人力成本，還剝削役男勞力。
高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒表示，產業替代役中，雖然大部分多是科技業申請，但也不乏四海遊龍、全家便利商店等服務業也來申請役男名額，而政府卻在中間扮演「仲介」角色，用人單位負擔每月2萬8千元的薪資，然而學士畢業的役男實際領到的只有1萬9469元，中間差額被役政署抽去放入役男基金；另即使是碩、博士學歷的役男也只實領23K及28K左右，相較現在畢業起薪，等同私人企業用低廉成本，買下役男勞動力。
高教工會成員曾福全說，政府帶頭當仲介，卻宣稱要走向募兵制度，實際上卻讓這種剝削勞力的替代役存在，甚至連最低基本工資都不到，呼籲政府落實全面募兵制，就要廢除替代役與義務役，而現行的替代役更該比照勞基法規範且同工同酬。
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