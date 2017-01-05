不是自自冉冉？ 《賴和全集》林瑞明臉書神回解答！
2017-01-05 13:51
總統府春聯賀詞「自自冉冉、歡喜新春」，出自台灣新文學之父賴和的創作。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕總統府春聯「自自冉冉」引起各界論戰，究竟是「自自冉冉」還是「自自由由」？總統府當時回應該詞是引用賴和基金會出版的版本，《賴和全集》的主編林瑞明昨表示：「總統府還沒問過我的意見，我等總統府問。」不過今天林瑞明在臉書上PO文，用幽默的俳句神回覆。
林瑞明所編的《賴和全集》於2000年出版，寫的是「自自冉冉幸福身」，總統府當時回應指「自自冉冉」引用該版本，外界也希望林瑞明出面說明，不過他昨打破沉默指出，總統府當初選用也沒有通知他，事前他都不知道，府迄今都沒有問他的意見，在總統府問他前，他不會表達意見。
《聯合報》報導，林瑞明今天在臉書寫道：「台灣俳句：馮馬，馮馬皆是姓，京涼涼京水移動，馬涼當馮京。」東華大學華文系系主任須文蔚直呼：「台灣文學真有力，一切盡在俳句中！」須文蔚指出，林瑞明的回應「超神」點出「錯把馮京當馬涼」這句話。
原來這典故是馮京去考試，考官在唱名時把馮京的名字看成「馬涼」，連叫了好幾次，都無人應答，後來這名考官才知道是自己弄錯，覺得丟臉。這典故形容人不細察而擺烏龍的情況。
須文蔚也呼籲，討論這件事的人可以理性，林瑞明近年來身體不佳，從過去就很關注台灣文學，現在卻變成不但傷害賴和，也波及瑞明老師。
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