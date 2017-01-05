國民黨：立法院臨時會應只處理總預算案
民進黨打算召開長達20天的立法院臨時會，國民黨團主張臨時會只審總預算案的立場。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者施曉光／台北報導〕民進黨打算召開長達20天的立法院臨時會，國民黨今日上午召開記者會質疑這場臨時會「名不符實」，而且蔡政府「機關算盡」，只為護航特定法案，圖利特定財團，吃相難看，罔顧公益，黨中央堅定支持國民黨團主張臨時會只審總預算案的立場。
國民黨文傳會副主委胡文琦表示，依據立法院組織法第六條規定，立法院臨時會依憲法第六十九規定行之，並以決議召集臨時會之「特定事項」為限，也就是有必要性與相關條件才召開，過去國民黨執政時期都是有重大政策需要處理才會召開，但從扁政府時期開始就已打破這項慣例，幾乎成為常態，難怪就連民進黨籍的立法院長蘇嘉全也看不下去，說出執政黨應該檢討一下，提案太多根本過不了。
胡文琦表示，檢視民進黨這次想要通過的「電業法草案」、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，不僅公民團體及專家學者嚴重質疑會有越救越危險的情形，更是企圖利用106年度總預算案包裹表決，掩飾其顯有圖利特定族群、廠商的司馬昭之心，尤其是在民進黨強力宣示推動綠能以及要奪取台北市長，收買特定財團之際，根本就是吃相難看，不顧國家社會公益。
國民黨文傳會副主委唐德明表示，依照「預算法」規定，「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決」，但民進黨卻在正式會期不務正業，推出一堆爭議法案，當然無法在會期內完成總預算審查，責任全在民進黨，而且民進黨不依慣例延會，卻要把臨時會當成「便利商店」。
唐德明表示，民進黨藉口說國民黨團提案太多，根本不是問題，過去民進黨也曾提過3000案，為什麼前立法院長王金平可以協商解決，現在就不能？這是因為民進黨從來都不願意真心協商，只想鴨霸的整碗捧去而已。
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