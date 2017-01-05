工總、商總批蔡政府 王浩宇：想繼續剝屑基層勞工
2017-01-05 11:07
〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，引起工商界大老反彈，工總、商總也紛紛公開批評，工總秘書長蔡練生更批評該政策是「爛蘋果」政策；桃園市議員王浩宇則在臉書批評。
王浩宇上午在臉書上說，工總、商總正喜孜孜的放話攻擊蔡英文政府，以為這樣就能廢除一例一休，讓他們繼續剝屑基層勞工，卻忘記勞工只是暫時被「加班費」蒙蔽，他們罵得越大聲，醒來的勞工就會越多，團結起來爭取合理的薪資。
商總理事長賴正鎰指一例一休為勞方、資方及政府「三輸」，對此，行政院發言人徐國勇反駁，只有勞力密集產業可能漲價，勞動成本較低的產業不會有漲價問題，就算漲價，也是回饋給勞工加班費或實質休假，還是勞工受益。
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