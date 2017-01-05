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散播惡意假消息 王定宇：研擬立法處理

2017-01-05  10:34

〔記者林孟婷／台南報導〕日前民進黨立法委員王定宇在其臉書PO文，針對外界對於新政府的謠言批評進行闢謠，王定宇說，發現有許多大量惡意訊息透過網路傳播，且背後是以有組織的進行惡意散播，已經影響到台灣社會的安定與發展，王定宇表示，針對有組織的、大量散播假訊息的行為，目前正在參考先進國家的相關法律，辦公室已經在參考美國、歐洲等相關法條，研擬立法處理、正在提案中。

王定宇表示，近日針對K他命、酒駕、賣散裝蛋罰則等謠言，讓許多民眾「霧裏看花」，搞不清楚到底是真是假，例如近日吵得沸沸揚揚的年金改革，王定宇指出，年金改革目前還在進行討論，但在網路上卻出現許多假消息，導致社會對立、人心惶惶。

有網友留言表示，現在很多假消息出現在網路、媒體，「不知是否有什麼樣的罰則可管理，因為也有不少人會信以為真」，網友說，「不然光是這樣，就可以搞得台灣四分五裂了」。

王定宇說，發現近日所出現的惡意假訊息在網路上迅速傳播開來，都是在有組織系統、刻意的操作，目前已經在參考美國、歐洲等先進國家針對大量散播惡意訊息的相關法條，在不影響言論自由以及維繫社會正確資訊流通的前提之下，針對大量惡意散播假訊息的行為提出相關法條規範、進行研擬立法。

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  • 針對大量散播假新聞的行為，王定宇表示已經參考先進國家的法條，準備研擬立法處理，以維護台灣社會安定。（截圖自王定宇臉書）

    針對大量散播假新聞的行為，王定宇表示已經參考先進國家的法條，準備研擬立法處理，以維護台灣社會安定。（截圖自王定宇臉書）

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