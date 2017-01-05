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重建獎助條例挨批迴避都更 葉俊榮：「都市針灸」

2017-01-05  10:38

〔記者蕭婷方／台北報導〕為加速都市老舊建物都更速度，內政部推「都市危險及老舊建築物重建獎助條例」草案，提供危險及卅年以上老舊建物一條「高速公路」重建，由於重建不需經都更程序，遭批規避既有程序、架空既有都更法規。對此，內政部長葉俊榮今早回應，老舊建物若待大街廓都更，經冗長程序就會一直卡關，從都市防災觀點，才會小規模都更先行，以「都市針灸」方式處理。

行政院會於去年十二月廿九日通過「都市危險及老舊建物加速重建獎勵條例草案」，盼爭取立法院加開臨時會通過法案。但建築改革社等都更團體日前於立法院召開記者會批，草案未納民間意見，缺乏都市計劃、濫發容積獎勵作為都更誘因，還開放高度限制，恐衝擊公共安全。

內政部長今出席內政部主辦「都市更新國際研討會」，會中致詞表示，台灣老年人口比例高，房屋卻已老舊，對老年人設施也不友善，再從都市防災的觀點來看，台灣的建物也要有承受大型天災的能力。

葉俊榮說，以往論及都市更新，規模大也要面臨驅逐當地居民的兩難，也許應該由小規模、有共識的案子先行。

葉俊榮會後補充，以往都更要一千平方公尺以上，危險老舊建物都更規模小、誘因低，現在都更程序冗長，容積獎勵也要通過都更委員會依照個案審查，依照獎勵條例，個案只要通過申請建照即可，只要兩三個月就可完成相關程序，為解決實際人民需要，才會提出草案，「用都市針灸方式處理」；既有都更程序仍然持續進行。

至於大街廓的都更條例，葉俊榮則表示，草案仍研議、整合各界意見當中，預計下會期就會送進立院。

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  • 內政部長葉俊榮認為要從都市防災觀點，才會小規模都更先行。（資料照，記者方賓照攝）

    內政部長葉俊榮認為要從都市防災觀點，才會小規模都更先行。（資料照，記者方賓照攝）

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