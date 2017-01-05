| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

總預算若不通過 柯建銘：民進黨可以倒了

2017-01-05  10:24

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院將召開談話會決定臨時會議案。立法院民進黨團總召柯建銘強調，最後幾天的院會一定要確實乙動，否則人數不足就散會，放任總預算過不了，民進黨也可以倒了。

民進黨團今早召開黨團會議。柯建銘表示，下週一將召開考試院副院長被提名人李逸洋的公聽會、週二召開審查會；下週三、四要召開內政、財政委員會，審查「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」，下週五行使人事同意權案。

由於民進黨團之前規劃的臨時會時程只開到20日，之後才決定到26日，以致有7位立委已安排出國行程。柯建銘強調，最後這幾天就是要確實乙動（2/3出席），總預算都沒過，執政黨立委可以先跑嗎？那民進黨也可以倒了。

他說，未來還有機會出國，只要不當立委，就不用管什麼甲動、乙動，想出國多久都沒問題。

廣告
  • 民進黨立院黨團大會，黨團總召柯建銘受訪。他說，總預算若不通過，民進黨可以倒了。（記者王藝菘攝）

    民進黨立院黨團大會，黨團總召柯建銘受訪。他說，總預算若不通過，民進黨可以倒了。（記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯建銘 總預算 臨時會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：總預算若不通過 柯建銘：民進黨可以倒了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.