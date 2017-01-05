總預算若不通過 柯建銘：民進黨可以倒了

2017-01-05 10:24

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院將召開談話會決定臨時會議案。立法院民進黨團總召柯建銘強調，最後幾天的院會一定要確實乙動，否則人數不足就散會，放任總預算過不了，民進黨也可以倒了。

民進黨團今早召開黨團會議。柯建銘表示，下週一將召開考試院副院長被提名人李逸洋的公聽會、週二召開審查會；下週三、四要召開內政、財政委員會，審查「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「證券交易稅條例增訂2之2條草案」，下週五行使人事同意權案。

由於民進黨團之前規劃的臨時會時程只開到20日，之後才決定到26日，以致有7位立委已安排出國行程。柯建銘強調，最後這幾天就是要確實乙動（2/3出席），總預算都沒過，執政黨立委可以先跑嗎？那民進黨也可以倒了。

他說，未來還有機會出國，只要不當立委，就不用管什麼甲動、乙動，想出國多久都沒問題。