吳秉叡、劉世芳投入首長選戰？ 黨團幹部恐換血

2017-01-05 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委吳秉叡及劉世芳被外界視為有意投入2018地方首長初選，兩人皆在立院臨時會舉行之前勤跑地方行程，且都表示不會再爭取連任黨團幹部，屆時民進黨立院黨團幹部可能會大換血。

根據《風傳媒》報導，吳秉叡昨日與蘇系立委、新北市議員一同公布雞年春聯，針對為何放棄爭取連任黨團幹部，吳秉叡表示是因為「要跑選區」，而目前新北市可能的參選競爭者，包括羅致政、高志鵬以及傳聞中的賴清德，甚至時代力量的黃國昌都可能是對手之一。而黨團書記長劉世芳在日前公布的高雄市長民調中敬陪末座，而她也趁著立院休會期間在高雄辦尾牙，市長陳菊率全體副市長及過半議員到場力挺。

因兩人都不再爭取連任幹部，留下的幹事長、書記長位置屆時可能由劉櫂豪、李俊俋、葉宜津、莊瑞雄等人爭取，民進黨團開放至1月9日截止登記，預計利用臨時會期間進行協調。