國民黨推地方黨部主委直選 當選即成中常委

2017-01-05 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨中央4日推出地方黨部主委直選的改革方案，規劃未來縣市黨部主委將改由黨員直選，任期2年、連選得連任一次，當選後為「當然中常委」。黨中央預計從今天開始在全國22縣市舉辦說明會，彙整基層意見後做最後拍板。

綜合媒體報導，國民黨內最近有黨主席選舉時程提前、黃復興併選一般黨代表案等爭議，副主席郝龍斌、吳敦義及部分中常委，又提出要求儘速推動地方黨部主委直選，盼能與今年5月20日的黨主席投票一同舉行。

有國民黨中常委質疑，黨中央推動地方黨部主委直選案「以拖待變」，遲遲沒有動作，是擔心不利黨主席洪秀柱的連任。但有黨內高層強調，地方主委直選的推動需要仔細評估、討論，黨中央絕對沒有私心。