| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國民黨推地方黨部主委直選 當選即成中常委

2017-01-05  11:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨中央4日推出地方黨部主委直選的改革方案，規劃未來縣市黨部主委將改由黨員直選，任期2年、連選得連任一次，當選後為「當然中常委」。黨中央預計從今天開始在全國22縣市舉辦說明會，彙整基層意見後做最後拍板。

綜合媒體報導，國民黨內最近有黨主席選舉時程提前、黃復興併選一般黨代表案等爭議，副主席郝龍斌、吳敦義及部分中常委，又提出要求儘速推動地方黨部主委直選，盼能與今年5月20日的黨主席投票一同舉行。

有國民黨中常委質疑，黨中央推動地方黨部主委直選案「以拖待變」，遲遲沒有動作，是擔心不利黨主席洪秀柱的連任。但有黨內高層強調，地方主委直選的推動需要仔細評估、討論，黨中央絕對沒有私心。

廣告
  • 國民黨中常會昨通過考紀會所提「106年中心任務草案」，其中包括依黨章「規劃辦理」地方黨部主委直選事宜。圖為國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨中常會昨通過考紀會所提「106年中心任務草案」，其中包括依黨章「規劃辦理」地方黨部主委直選事宜。圖為國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 地方黨部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：國民黨推地方黨部主委直選 當選即成中常委


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.