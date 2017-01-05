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當年解決台鐵、高鐵爛攤子 鄭運鵬：執政能力的證明

2017-01-05  10:17

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵通車至今10年，立委鄭運鵬當年差點成為第一批的高鐵駕駛員？

鄭運鵬今天上午在臉書透露，他是土木工程背景，當年還在興建期的台灣高鐵，是當時全世界最大的BOT案，便心嚮往之；他在總經理室協助處理一些爭議中的公共事務，也利用機會瞭解台灣高鐵計畫的整體運作，由於受到吳乃仁的徵召，盼他能回民進黨團隊協助2004年阿扁的連任選舉，所以就離開待了10多月的高鐵。

對於這個選擇，鄭運鵬打趣說，在答應吳乃仁後，當時的高鐵董事長詢問他擔任高鐵第一批赴日受訓種子駕駛員的意願，當下只能咬牙婉拒，「不然，今天我就是帥氣高鐵駕駛員的種子教官，而且還能看得懂沒字幕的日劇」。

鄭運鵬表示，當時國民黨詛咒高鐵是廢鐵，但民進黨政府在萬難中還是協助了資金和興建上的瓶頸，在2007年順利通車；除了高鐵，當年台北捷運、雪山隧道、台灣高鐵，都是國民黨執政時代無法完成的爛攤子，民進黨執政之後，不但順利解決困難，還省錢省力，「這是執政能力的證明」！

鄭運鵬強調，這一次執政，台灣需要改革的不只是公共工程，還有國家的政治、經濟、司法、財政等等結構問題必須處理，「我們可以想像過程一定有陣痛期，懇請大家保持信念，我們會用結果來證明」。

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  • 立委鄭運鵬透露，自己當年差點成為第一批的高鐵駕駛員。（資料照，記者侯承旭攝）

    立委鄭運鵬透露，自己當年差點成為第一批的高鐵駕駛員。（資料照，記者侯承旭攝）

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