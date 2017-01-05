藍營備4千案被疑杯葛 王金平：提1萬案也可以

2017-01-05 09:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今將召開談話會決定臨時會事宜，國民黨備好4000案要用來表決，引發民進黨團總召柯建銘質疑是在杯葛。對此，前立法院長、國民黨立委王金平表示，協商不成才會表決，要提1萬案當然也可以。

王金平指出，協商就能減少很多案，協商不成才會表決，有能耐的話就協商，協商到數十案大家來表決也可以，這是各黨要去努力的，要盡量溝通和討論，取得彼此尊重。

針對柯認為此舉是在杯葛，王說，「那是柯自己的看法，難道委員不能提案嗎？」當然可以提案，提1萬案當然可以，至於合不合理就交由社會公決。

王建議，以前國營事業營業及非營業預算、中央政府機關預算，加起來一年提案6000案都有，都會進行協商剩幾百案，預算都能順利通過，為今之計就是進行協商。